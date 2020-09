Le multiutility fattore chiave per lo sviluppo (Di venerdì 4 settembre 2020) CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – Le multiutility, alla luce del loro ruolo per lo sviluppo sostenibile dei territori, potranno agire da “catalizzatori” degli investimenti sia in Italia che in Europa, anche grazie ai finanziamenti Europeo approvati tramite il piano Next Generation EU, con una dotazione complessiva pari a 750 miliardi di euro. E’ quanto emerso della ricerca “Il ruolo chiave delle multiutility per il rilancio sostenibile dei territori italiani” realizzata da The European House Ambrosetti e A2a e presentata oggi a Cernobbio. “C’è una necessità di investimenti molto importante, da qui l’opportunità di arrivare ad un utilizzo appropriato del Recovery Fund – ha detto Marco Patuano, presidente di A2A -. Le ... Leggi su ilcorrieredellacitta

