Il Cts dice no alla riduzione dei tamponi per i calciatori (Di venerdì 4 settembre 2020) Cts riduzione tamponi – Il Comitato tecnico-scientifico ha detto no alla riduzione del numero dei tamponi. Niente cambio del protocollo come richiesto dalla Federcalcio, che aveva proposto una modifica vista l’«insostenibilità» dell’attuale regime con i test molecolari da effettuare ogni quattro giorni, dei quali si è pubblicamente lamentato anche Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. Il … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Ma che tipo di mascherina dovranno indossare i bambini e i ragazzi a scuola? La risposta è più semplice di quanto si pensi: la priorità viene data a quelle di tipo chirurgico, uguali per tutti e conse ...

È sempre una questione di come si guardano i numeri. Dopo qualche settimana di ottimismo, l’Italia torna a fare i conti con la crescita della curva dei ricoveri. Antonio Pesenti, 68 anni, è il respons ...

