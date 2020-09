Coronavirus, speranza dal vaccino russo: risposte anticorpi entro 21 giorni (Di venerdì 4 settembre 2020) Covid-19I primi dati della sperimentazione sull’uomo del vaccino russo ‘Sputnik V’ contro il Coronavirus fanno ben sperare. Perché evidenziano “un buon profilo di sicurezza senza eventi avversi per 42 giorni”. Ed è stata verificata “una risposta degli anticorpi entro 21 giorni“. Sono i risultati preliminari di due studi non randomizzati di fase 1-2, pubblicati su ‘Lancet‘ e condotti su 76 volontari a cui è stato somministrato il vaccino contro il Coronavirus in due ospedali di Mosca a dare un filo di speranza. La ricerca è stata condotta dal Gamaleya Institute of Epidemiology and Microbiology. E il 26 agosto è stata approvata ... Leggi su secoloditalia

