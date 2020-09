The Witcher: Jason Momoa sarà protagonista del prequel? (Di giovedì 3 settembre 2020) Secondo nuove voci, Jason Momoa potrebbe essere il protagonista del prequel di The Witcher: Blood Origin, che si svolgerà anni prima della storia principale. Dopo il grande successo di The Witcher, Netflix sta sviluppando un nuovo progetto dedicato alla saga, un prequel che potrebbe vedere come protagonista Jason Momoa, che sarebbe in trattative per partecipare alla nuova serie tv. Nelle ultime settimane sono circolate voci sul coinvolgimento dell'attore Jason Momoa, star di Aquaman, ma si pensava fossero infondate. Il Redianian Intelligence ha ora riferito, citando due fonti, che l'attore sarebbe attualmente in trattative per il ruolo principale in The Witcher: ... Leggi su movieplayer

NetflixIT : Non solo se la canta e se la suona, Ranuncolo ora vuole fare pure il montatore. Ecco la sua versione del trailer di… - defencelevss : @lucrexhs the witcher: 10/10 BELLISSIMA NON VEDO L'ORA DI VEDERE LA SECONDA STAGIONE - VolpyShock : @MomoHWright @abysseaten Ehh capisco che intendi... Però alla fine è un po' come iniziare The witcher dal 3, ha com… - Ely_Skyward : RT @svkiro: RAGA ascoltatemi. io amo the witcher 3, lo amo alla follia e ha ost che sono tra le mie preferite MA la shimomura non la batte… - svkiro : RAGA ascoltatemi. io amo the witcher 3, lo amo alla follia e ha ost che sono tra le mie preferite MA la shimomura n… -

Ultime Notizie dalla rete : The Witcher The Witcher: Blood Origin, sarà Jason Momoa il protagonista del prequel? ScreenWEEK - Cinema e Serie TV Cyberpunk 2077, in anteprima la prima traccia della colonna sonora

Uno dei giochi più attesi del 2020, se non addirittura il più atteso, è sicuramente Cyberpunk 2077, la nuova opera di Bandai Namco e CD Project RED che a differenza dell’acclamato The Witcher ci porte ...

The Witcher: Jason Momoa sarà protagonista del prequel?

Nelle ultime settimane sono circolate voci sul coinvolgimento dell'attore Jason Momoa, star di Aquaman, ma si pensava fossero infondate. Il Redianian Intelligence ha ora riferito, citando due fonti, c ...

Uno dei giochi più attesi del 2020, se non addirittura il più atteso, è sicuramente Cyberpunk 2077, la nuova opera di Bandai Namco e CD Project RED che a differenza dell’acclamato The Witcher ci porte ...Nelle ultime settimane sono circolate voci sul coinvolgimento dell'attore Jason Momoa, star di Aquaman, ma si pensava fossero infondate. Il Redianian Intelligence ha ora riferito, citando due fonti, c ...