Ronaldo, infortunio col Portogallo: in dubbio per la Nations League (Di giovedì 3 settembre 2020) La gara del Portogallo contro la Croazia di Nations League , in programma sabato 5 settembre, è a rischio per Cristiano Ronaldo. CR7 potrebbe saltare la sfida, la Federcalcio lusitana fa sapere che ... Leggi su corrieredellosport

TMW Radio - Di Gennaro: "Per aiutare Ronaldo è più funzionale Dzeko. Un giovane? Kean ha qualità"

L'opinionista Antonio Di Gennaro ha parlato in diretta ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Stadio Aperto, condotta da Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti. Ecco le sue parole sulla Nazion ...

Personalità, duttilità e voglia di riscatto. Perché Pirlo deve puntare su Arthur

Di Pjanic per il momento ha ereditato solo la maglia numero 5. In attesa di sapere quale sarà la sua collocazione tattica. Sull'argomento Arthur deve ancora confrontarsi con Pirlo, ma è disposto a gio ...

