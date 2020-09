Milan, Laxalt out: idea Matias Viña del Palmeiras (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Milan pensa a Matias Viña in caso di cessione di Diego Laxalt: il classe ’97 del Palmeiras è un vecchio obiettivo Il Milan ha ripreso i contatti con il Palmeiras per l’eventuale trasferimento in rossonero di Matias Viña, terzino classe ’97 già cercato dal club durante la scorsa finestra invernale di calciomercato. Come riportato da Sky Sport, il calciatore potrebbe essere il sostituto di Diego Laxalt, ormai ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Milan Laxalt Milan, Laxalt out: idea Matias Viña del Palmeiras Calcio News 24 Milan, avvio zoppicante in amichevole: va sotto 2-0 poi vince in rimonta col Novara

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Senza Romagnoli e Donnarumma è Zlatan Ibrahimovic a portare al braccio la fascia di capitano del Milan nella prima amichevole stagionale, terminata 4-2 sul Novara con la form ...

Milan-Novara 4-2 in amichevole: Paquetà doppietta, Ibrahimovic capitano

