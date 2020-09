L'affondo dei sindacati e i timori dei pediatri per la riapertura delle scuole (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - A quasi 10 giorni ormai dall'inizio delle lezioni in classe per milioni di studenti, continua l'affondo dei sindacati che annunciano una manifestazione nazionale a Roma per il 26 settembre. Indetta dal Comitato 'Priorità alla scuola', hanno aderito le principali organizzazioni sindacali: FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams. Una protesta, spiegano con voce unanime, che nasce "per riaffermare il ruolo centrale e prioritario della scuola e della conoscenza come condizione di crescita del Paese" e soprattutto "per denunciare ritardi e incertezze che accompagnano l'avvio dell'anno scolastico". I punti critici, secondo i sindacati, sono quelli relativi a "investimenti in termini di organici, di spazi, di servizi connessi al diritto allo studio quali, per esempio, i trasporti ... Leggi su agi

AGI - A quasi 10 giorni ormai dall'inizio delle lezioni in classe per milioni di studenti, continua l'affondo dei sindacati che annunciano una manifestazione nazionale a Roma per il 26 settembre. Inde ...

Stone: "Gli inferni che ho affrontato,e come li ho usati per arrivare fino all'Oscar"

Le montagne di cocaina in cui affonda il naso il Tony Montana di Scarface, impersonato magnificamente da Al Pacino, erano quelle da cui stava cercando di fuggire uno stravolto Oliver Stone quando ripa ...

