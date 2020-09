Da Aspi ad Autostrade concessioni e costruzioni. Via libera alla scissione (Di giovedì 3 settembre 2020) L’invito alla massima prudenza e riservatezza per la delicatezza dei negoziati in corso tra Cassa depositi e prestiti e Atlantia è stato d’obbligo da parte del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri che, nel suo intervento davanti alla commissione parlamentare di Vigilanza, ha voluto soprattutto Leggi su ilfoglio

Piergiulio58 : Nasce nuova Autostrade Concessioni e Costruzioni, su Aspi partita aperta tra Atlantia e Cdp. - ilfoglio_it : Da Aspi ad Autostrade concessioni e costruzioni. Dal cda di Atlantia via libera alla scissione, mentre il ministro… - gieffeci71 : RT @LaVeritaWeb: Oggi il cda vara lo scorporo di Autostrade due anni dopo il crollo del Morandi. La società, valutata 11 miliardi, vola in… - Amerigo_Rogas : RT @LaVeritaWeb: Oggi il cda vara lo scorporo di Autostrade due anni dopo il crollo del Morandi. La società, valutata 11 miliardi, vola in… - 2_nicmac : RT @LaVeritaWeb: Oggi il cda vara lo scorporo di Autostrade due anni dopo il crollo del Morandi. La società, valutata 11 miliardi, vola in… -

Ultime Notizie dalla rete : Aspi Autostrade

MILANO - Il consiglio di amministrazione di Atlantia ha dato il via libera alla formazione della nuova società in cui far confluire la quota dell'88% di Autostrade per l'Italia in suo possesso, nella ...Il dado è tratto. Prende il via il progetto di scissione di Autostrade per l'Italia. A dare il la all'operazione è stato oggi l'atteso consiglio di amministrazione di Atlantia che ha deliberato la nas ...