Covid-19: bisogna indossare le mascherine e saperle usare (Di giovedì 3 settembre 2020) Covid-19, l’appello degli esperti: “bisogna indossare le mascherine e saperle usare”. Da Lettera150 i punti chiave per la gestione dell’emergenza in autunno A settembre riprenderanno molte attività lavorative e la scuola riaprirà i battenti dopo mesi di stop. Milioni di persone dovranno tornare a muoversi ad orari determinati, utilizzando mezzi pubblici e frequentando luoghi affollati.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Covid bisogna Coronavirus, Sgarbi fa affiggere manifesti "no mask'. "Sutri è una città santa. Non si deve cedere alla paura" Repubblica Roma IL COVID-19 È SEMPRE ESISTITO?/ Palù: i fatti che smontano l’ipotesi di Oxford

Il Covid-19 esisteva già ben prima dell’esplosione della pandemia? Era in una sorta di situazione “dormiente” da chissà quando e si è risvegliato a causa di situazioni ambientali favorevoli? È quanto ...

PIL E POLITICA/ Quell’incertezza sul Covid da evitare per non sprecare il “rimbalzo”

Potrebbe esserci una ripresa superiore al previsto nell’Ue e in Italia. Ma bisogna evitare incertezze nella gestione di una nuova ondata di contagi I dati di scenario economico mostrano una ripresa su ...

