Calciomercato Inter: cassa con tre giocatori e poi l’assalto a Kanté (Di giovedì 3 settembre 2020) L’Inter vuole fare cassa con tre giocatori per poi provare a dare l’assalto decisivo a N’Golo Kanté: i dettagli Per l’Inter la caccia al top player a centrocampo (N’Golo Kanté) è vincolata al tesoretto che Marotta e Ausilio riusciranno a raccogliere dalle cessioni. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport che spiega come i giocatori indiziati a lasciare Milano e a finanziare il centrocampista francese siano Joao Mario, Dalbert e Perisic. Ma non solo. Ecco perché tutti oggi sono sul mercato, nel senso che l’Inter è nella posizione di dover ascoltare qualsiasi offerta arriverà in viale della Liberazione. E anche alcuni big come Brozovic, Skriniar ed Eriksen sono sacrificabili a fronte di una proposta ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Kolarov è dell’@Inter: 1 milione più 500 di bonus alla @OfficialASRoma, contratto di un anno con opzione per il gi… - DiMarzio : #kolarov all’@Inter. Accordo raggiunto anche sul contratto del giocatore @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Vidal, risoluzione sempre più vicina con il @FCBarcelona. Poi sarà @Inter #calciomercato @SkySport - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Inter, #Kolarov pronto. Poi cassa con tre pedine, e parte l’assalto a #Kanté - passione_inter : Vice Lukaku, Conte pensa sempre a Dzeko. Juve vira su Suarez? Inter alla finestra - -