Nuova impennata del Covid, 1.326 casi in 24 ore (Di mercoledì 2 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Torna a salire il numero dei nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Il numero dei nuovi contagiati è infatti di 1.326, circa 350 in più rispetto ai 978 di ieri. Diminuisce, invece, il numero delle vittime, 6 rispetto alle 8 di ieri, per un numero complessivo di 35.497 morti. E' quanto emerge dal quotidiano Bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale delle persone attualmente contagiate è di 27.817. I casi totali registrati da inizio pandemia passano quindi a 271.515. Sono 109 i pazienti con Coronavirus in terapia intensiva, 2 più di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.437, una quarantina più di ieri. I pazienti in isolamento domiciliare sono ora 26.271. Il numero di tamponi effettuati risale a quota 102.959, circa 20 mila in più di ieri. Le ... Leggi su iltempo

Nelle ultime 24 ore in Sicilia si sono registrati ben 83 nuovi positivi al Coronavirus, 50 in più di ieri (dato aggiornato alle ore 15 di oggi mercoledì 2 settembre). Questo però a fronte di 5.627 tam ...

