Diritti Tv, De Laurentiis: “Non ho abbandonato assolutamente il mio piano” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Vorrei dire a Prima Comunicazione che l’informazione seria non può basarsi sulle indiscrezioni. Io non ho abbandonato assolutamente il mio piano”. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non abbandona la battaglia sui Diritti Tv e risponde così – attraverso un tweet – alle indiscrezioni che lo volevano allineato ai grandi club favorevoli all’ingresso dei fondi d’investimento nella media company della Lega Serie A. “Abbiamo ricevuto lunedì le offerte dei fondi alle quali se ne sono aggiunte delle altre. Bisogna studiarle, approfondirne i contenuti, probabilmente sedersi con le controparti per spiegare le necessità di una Lega Calcio che guardi al futuro”, ha concluso De ... Leggi su anteprima24

