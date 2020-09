Scuola: la Curia di Firenze offre i locali di 4 parrocchie per ospitare classi di studenti (Di martedì 1 settembre 2020) Quattro parrocchie di Firenze metteranno a disposizione i loro spazi per ospitare classi di studenti delle scuole superiori, sono San Gervasio e Protasio, Santa Caterina a Coverciano, San Francesco in piazza Savonarola e l'oratorio salesiano di via Gioberti Leggi su firenzepost

FirenzePost : Scuola: la Curia di Firenze offre i locali di 4 parrocchie per ospitare classi di studenti - giu_pino : @matteorenzi Prima la scuola della Curia, seconda del PC , terza della DC e adesso di ... -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Curia Scuola: la Curia di Firenze offre i locali di 4 parrocchie per ospitare classi di studenti Firenze Post Scuola: la Curia di Firenze offre i locali di 4 parrocchie per ospitare classi di studenti

FIRENZE – Quattro parrocchie di Firenze metteranno a disposizione i loro spazi per ospitare classi di studenti delle scuole superiori, secondo le disposizioni anti Covid. L’annuncio in una conferenza ...

Aversa, crollo piazza Marconi: amianto tra macerie frena lavori di rimozione

Aversa (Caserta) – La Curia Provinciale dei Frati Minori Conventuali di Napoli non ha ancora provveduto nei tempi stabiliti a liberare piazza Marconi dalle macerie e la parte crollata della struttura, ...

FIRENZE – Quattro parrocchie di Firenze metteranno a disposizione i loro spazi per ospitare classi di studenti delle scuole superiori, secondo le disposizioni anti Covid. L’annuncio in una conferenza ...Aversa (Caserta) – La Curia Provinciale dei Frati Minori Conventuali di Napoli non ha ancora provveduto nei tempi stabiliti a liberare piazza Marconi dalle macerie e la parte crollata della struttura, ...