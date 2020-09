Armine Harutyunyan replica agli attacchi sulla sua bellezza: “Meglio essere diversi che omologati al resto” (Di martedì 1 settembre 2020) “Meglio essere diversi che omologati al resto”. Cerca di chiudere ogni polemica la giovane modella armena Armine Harutyunyan, divenuta in Italia improvvisamente bersaglio degli odiatori da tastiera attorno al paradigma “cos’è una donna bella oggi”. La 23enne che vive a Erevan in un’intervista rilasciata all’edizione cartacea di Repubblica spiega che nemmeno ha capito perché si parla tanto di lei, visto che la sfilata per il marchio Gucci, sotto la supervisione del direttore creativo – Alessandro Michele – che l’ha eletta tra le 100 donne più sexy del 2019, è avvenuta quasi un anno fa. Non è comunque la prima volta che diventa oggetto di frizzi e lazzi sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano

