Sgarbi: “Vi spiego perché a Sutri multo chi indossa la mascherina” (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago – Vittorio Sgarbi in direzione ostinata e contraria, ma in questo caso l’indole provocatoria del critico d’arte (pur evidente) c’entra meno del solito. Perché Sgarbi fin dal periodo iniziale dell’emergenza coronavirus si è scagliato contro l’allarmismo dilagante. E non ha intenzione di mollare la presa, anzi. Dopo aver proibito l’uso della mascherina all’aperto a Sutri, comune in provincia di Viterbo di cui è sindaco, ha rilanciato la sua iniziativa spiegando in una lettera a Il Giornale il motivo per cui la ritiene legittima. “Per evitare l’irrazionale diffondersi del virus della paura, ho scritto un’ordinanza per vietare l’uso della mascherina, che non è un divieto, ma un richiamo alla ragione e al libero pensiero, ... Leggi su ilprimatonazionale

