Mascherine a scuola sì o no? Giù alle elementari, su alle superiori (Di lunedì 31 agosto 2020) Mascherine a scuola, sì o no? Secondo il Corriere della Sera l’orientamento del Comitato Tecnico Scientifico è Mascherine giù quando gli studenti saranno seduti ciascuno sul proprio banco singolo con la distanza di un metro rispettata per le rime buccali dalle scuole elementari fino alle superiori. Secondo Repubblica invece gli studenti delle superiori come gli universitari dovranno stare con la mascherina addosso durante tutto il tempo che trascorrono a scuola. Cioè anche quando sono seduti al banco, a oltre un metro di distanza dai compagni. Mascherine a scuola sì o no? Giù ... Leggi su nextquotidiano

