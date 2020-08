Attentato a Charlie Hebdo, dopo cinque anni finalmente parte il processo (Di lunedì 31 agosto 2020) dopo più di cinque anni di indagini e un rinvio a causa del coronavirus, prenderà il via mercoledì a Parigi il processo per gli attentati alla sede del magazine satirico Charlie Hebdo e al supermarket kosher del gennaio 2015. Sul banco degli imputati 14 persone, accusate a vario livello di aver aiutato i responsabili degli attacchi in cui morirono 17 persone. Tre degli imputati saranno processati in contumacia. La sicurezza, riporta la stampa francese, sarà ai massimi livelli nel tribunale della zona nord-ovest di Parigi dove si terrà il processo. Gli ingressi in aula saranno contingentati a causa del Covid-19. Sarà il primo processo che si terrà in Francia per un attacco jihadista dopo ... Leggi su iltempo

corneliride : RT @tempoweb: Alla sbarra 14 imputati per l'attacco in cui morirono 17 persone #charliehebdo #parigi #francia #terrorismo #iltempoquotidian… - valentinadigrav : RT @tempoweb: Alla sbarra 14 imputati per l'attacco in cui morirono 17 persone #charliehebdo #parigi #francia #terrorismo #iltempoquotidian… - CarlottaMiller_ : RT @tempoweb: Alla sbarra 14 imputati per l'attacco in cui morirono 17 persone #charliehebdo #parigi #francia #terrorismo #iltempoquotidian… - tempoweb : Alla sbarra 14 imputati per l'attacco in cui morirono 17 persone #charliehebdo #parigi #francia #terrorismo… - ale_graziadei : RT @UnimondoOrg: #CharlieHebdo: al via a #Parigi il processo ai presunti #fiancheggiatori dei #terroristi. Il 2 settembre inizierà il proce… -

Ultime Notizie dalla rete : Attentato Charlie Al via il processo per l'attentato a Charlie Hebdo Tuscia Web Attentato a Charlie Hebdo, dopo cinque anni finalmente parte il processo

Dopo più di cinque anni di indagini e un rinvio a causa del coronavirus, prenderà il via mercoledì a Parigi il processo per gli attentati alla sede del magazine satirico Charlie Hebdo e al supermarket ...

Tutti seguirono Charlie Parker

Una sera del 1936 o del 1937, in un buio e fumoso locale di musica dal vivo di Kansas City, stava suonando la band di Papa Jo Jones, un grande batterista dell’epoca. A un certo punto si unì al gruppo ...

Dopo più di cinque anni di indagini e un rinvio a causa del coronavirus, prenderà il via mercoledì a Parigi il processo per gli attentati alla sede del magazine satirico Charlie Hebdo e al supermarket ...Una sera del 1936 o del 1937, in un buio e fumoso locale di musica dal vivo di Kansas City, stava suonando la band di Papa Jo Jones, un grande batterista dell’epoca. A un certo punto si unì al gruppo ...