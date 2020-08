Pirlo vuole Dzeko, il nodo è Milik (Di domenica 30 agosto 2020) Il bosniaco della Roma piace più di Suarez: e ora il polacco del Napoli può accettare l'offerta dei giallorossi. Leggi su quotidiano

SiavoushF : Io non capisco come fate a dare ragione a Conte quando non si vuole giocare un titolo contro Pirlo. Sono il primo a… - forumJuventus : GdS: 'Domani raduno e via all’era Pirlo, Ronaldo è atteso in città e vuole un 9. Il club è a caccia di un centravan… - AndreaInterNews : @ale43127805 Il concetto è simile, ma magari alla fine sarà un 3-4-2-1. Tanto hai Dzeko che è un 9.5 e Dybala che è… - mittyco19 : @SabirBoss17 @jeeens99 @juventusfc @JuventusTV Una delle prime cose che ha detto Pirlo in conferenza è che vuole ri… - LouisGlmtt : RT @VlnN94: Ci risiamo. 'Khedira può restare, può fare il sesto, se sano è il nostro miglior cc, Khedira nuovo acquisto, Khedira vuole con… -