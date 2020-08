J-Ax: "Aprire le discoteche e chiudere i live un insulto. Il complottismo? Mix di sfiga e ignoranza" (Di domenica 30 agosto 2020) Davanti a una platea di macchine dal clacson strombazzante - nel rigoroso rispetto delle norme anticovid -, nel drive in del festival IMAGinACTION che sarà certificato come il più grande d’Europa, J-Ax ha ritirato il premio per il miglior videoclip del 2020, quello di Una voglia assurda, il brano nato dopo il lockdown e che porta in musica lo stato d’animo dell’artista che in un verso canta “al futuro penso poco perché mi manca il presente”. “Il coronavirus ci ha rubato un pò di spensieratezza, rendendoci consapevoli di tante cose che davamo per scontate”.Come la musica e i concerti, rimasti quest’anno per la gran parte in silenzio. “Questa estate è andata a rilento sotto tanti punti di vista. La musica si è praticamente fermata e potrà ripartire solo quando la vita stessa ... Leggi su huffingtonpost

La Francia, in questo momento, è il paese più colpito d’Europa dal Covid. Ieri l’altro ha sfondato il muro dei 7mila contagiati giornalieri, e le mascherine sono diventate obbligatorie per strada nell ...

J-Ax: "Aprire le discoteche e chiudere i live un insulto. Il complottismo? Mix di sfiga e ignoranza"

