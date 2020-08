F1 GP Belgio Spa 2020, Verstappen: “Gara noiosa, non potevo fare di più” (Di domenica 30 agosto 2020) “E’ stata una gara noiosa, non potevo fare molto di più. Ho provato a spingere alla partenza, poi verso la fine ho finito le gomme. Negli ultimi otto giri ho gestito le gomme. Non mi sono divertito granché, la Mercedes ha alzato la velocità e non ho tenuto il ritmo”. Lo ha affermato Max Verstappen al termine del Gran Premio del Belgio in cui il pilota della Red Bull si è piazzato in terza posizione sotto la bandiera a scacchi, la stessa rispetto alla griglia di partenza: “Temevamo una foratura verso la fine – confessa il pilota olandese al traguardo – in ogni caso più della terza posizione non si poteva fare. Meglio di niente. E non so come Ricciardo abbia fatto il giro veloce all’ultimo giro”. Leggi su sportface

