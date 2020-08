Esclusiva: Fares, contatti in serata tra Inter e Spal. E la Lazio… (Di domenica 30 agosto 2020) Mohamed Fares resta nel mirino dell’Inter. In serata ci sono stati contatti tra il club nerazzurro e la Spal per l’esterno sinistro classe ’96. Un profilo che all’Inter piace molto, pure in presenza di una situazione di stand-by in questi giorni di mercato. La Lazio ovviamente resta in corsa, ma non avendo chiuso nel corso della giornata (la Spal chiede 1o milioni) è normale che le carte adesso possano rimescolarsi. E che l’Inter, intenzionata a cedere Dalbert e con Emerson Palmieri sullo sfondo, possa fare un tentativo concreto per assicurarsi Fares. I contatti di poco fa ne sono ulteriore conferma. Foto: Twitter Spal L'articolo Esclusiva: ... Leggi su alfredopedulla

ROMA – La Lazio è scatenata più che mai sul mercato. Se a giorni verrà ufficializzato il grande colpo David Silva e sembra in dirittura d’arrivo anche Muriqui dal Fenerbahce, la Lazio è vicinissima an ...

Intervistato in esclusiva dalla redazione di TuttoSalernitana, il noto agente di calciatori Mario Giuffredi ha fatto il punto della situazione sui suoi assistiti attualmente in ritiro in quel di Sarna ...

