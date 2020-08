"Covid-19 può fare in Italia fino a 60mila morti". La previsione in uno studio in mano al governo già dal 12/02 (Di domenica 30 agosto 2020) già il 12 febbraio il governo aveva tra le mani uno studio finora rimasto segreto secondo cui il coronavirus avrebbe potuto provocare fino a 60mila vittime in Italia. Lo scrive Repubblica, che ha ottenuto l’accesso al lavoro del ricercatore Stefano Merler presentato al Comitato scientifico quando non c’erano casi ufficiali di Covid .Lo studio in questione – intitolato “Scenari di diffusione di 2019-NCOV in Italia e impatto sul servizio sanitario, in caso il virus non possa essere contenuto localmente” – era stato presentato al Comitato tecnico scientifico il 12 febbraio, nel corso di una riunione a porte chiuse.Scrive Repubblica:I due scenari considerati plausibili dallo ... Leggi su huffingtonpost

PasqualeCacace5 : RT @LMtredici: 30.08 #coronavirus #marche 1421 tamponi (793 percorso nuove diagnosi 628 percorso guariti) positivi 15 (6 FM 5 PU 3 MC 1 f… - LMtredici : 30.08 #coronavirus #marche 1421 tamponi (793 percorso nuove diagnosi 628 percorso guariti) positivi 15 (6 FM 5 PU… - marylee8225 : RT @LalaHu9: Ciriè (Torino), un gruppo di 7 ragazzi dopo aver mangiato al ristorante cinese-giapponese per 180 euro se ne va senza pagare l… - ginniko_72 : RT @LalaHu9: Ciriè (Torino), un gruppo di 7 ragazzi dopo aver mangiato al ristorante cinese-giapponese per 180 euro se ne va senza pagare l… - BlondePorchetta : RT @LalaHu9: Ciriè (Torino), un gruppo di 7 ragazzi dopo aver mangiato al ristorante cinese-giapponese per 180 euro se ne va senza pagare l… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid può Covid, chi ha grasso (viscerale) in eccesso può rischiare di più Corriere della Sera Coronavirus, donna di 28 anni infettata nel bagno di bagno di aereo. Ecco come può accadere

LONDRA. Una giovane sudcoreana è stata infettata dal coronavirus dopo aver utilizzato il bagno di un aereo. La 28enne era tra i circa 300 sudcoreani evacuati da Milano, in Italia, il 31 marzo scorso, ...

Vuelle e il rebus di pubblico e abbonati alla VitriFrigo Arena al tempo del Covid. I suggerimenti di Pu24

PESARO – Il Covid-19 ha sicuramente portato in dote problemi molto più gravi, ma dovendo parlare di basket, sapere quante persone potranno entrare alla Vitrifrigo Arena, nella prossima stagione, è com ...

LONDRA. Una giovane sudcoreana è stata infettata dal coronavirus dopo aver utilizzato il bagno di un aereo. La 28enne era tra i circa 300 sudcoreani evacuati da Milano, in Italia, il 31 marzo scorso, ...PESARO – Il Covid-19 ha sicuramente portato in dote problemi molto più gravi, ma dovendo parlare di basket, sapere quante persone potranno entrare alla Vitrifrigo Arena, nella prossima stagione, è com ...