Roberto Pruzzo: “Pirlo scelta rischiosa, Juventus invecchiata e vulnerabile” (Di sabato 29 agosto 2020) La scelta della Juventus di affidare la panchina della prima squadra ad Andrea Pirlo continua a far discutere. Ne ha parlato anche Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, in un’intervista rilasciata a SportWeek. “Non so che dire. È una scelta rischiosa. Pirlo è stato un grande regista, un grande giocatore, ma di Guardiola ce n’è uno. Riuscirà a farsi rispettare da uomini con i quali ha giocato tanti anni? Riuscirà a imporre a qualche figura importante dello spogliatoio decisioni non gradite?“, sono i dubbi di Pruzzo. “La Juve è invecchiata. Ora è vulnerabile” ha aggiunto l’ex calciatore, “hanno sbagliato tanti acquisti. Ramsey è un mistero, Rabiot ... Leggi su sportface

