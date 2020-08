Nell’auto di Viviana niente tracce del sangue di Gioele, la sua morte resta un mistero (Di sabato 29 agosto 2020) Le nuove analisi effettuate dalla scientifica nell’auto di VivianaParisi escludono la presenza di tracce del sangue di Gioele. La morte del bambino resta ancora un mistero I rilievi effettuati dalla scientifica sulle tracce biologiche ritrovate all’interno dell’Opel corsa di Viviana Parisi escludono la presenza di sangue del piccolo Gioele Mondello. Le analisi sembrano quindi far … L'articolo Nell’auto di Viviana niente tracce del sangue di Gioele, la sua morte resta un mistero proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

infoitinterno : Viviana Parisi, nessuna traccia del sangue di Gioele nell’auto: diverse ipotesi al vaglio - infoitinterno : Non ci sono tracce di sangue nell'auto di Viviana. La procura: 'Ancora nessuna ipotesi su morte Gioele' - TgrSicilia : Giallo di #Caronia. Smentita la presenza di sangue nell'auto di #Viviana. Il parabrezza era lesionato prima dell'in… - rep_palermo : Non ci sono tracce di sangue nell'auto di Viviana. La procura: 'Ancora nessuna ipotesi su morte Gioele' [dal nostro… - StraNotizie : Non ci sono tracce di sangue nell'auto di Viviana. La procura: 'Ancora nessuna ipotesi su morte Gioele' -

Ultime Notizie dalla rete : Nell’auto Viviana Droga da Castellammare a Sorrento, criminali stabiesi tentano la scalata agli affari in penisola: 14 in cella e tre ai domiciliari - Inchiesta partita da auto in fiamme a Vico, aggressioni per il controllo del territorio IlCorrierino.com