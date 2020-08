Giovane precipita da scogliera di Polignano, non si esclude il suicidio (Di sabato 29 agosto 2020) Un Giovane di 25 anni di Polignano a Mare è morto dopo essere caduto ieri in tarda serata dalla scogliera di Cala Pozzo Vivo. Sul posto sono intervenuti in sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I sanitari hanno tentato di rianimare il 25enne ma ogni sforzo è stato inutile.Stando alle prime indagini dei carabinieri, non si esclude l’ipotesi di un suicidio Leggi su huffingtonpost

