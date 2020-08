Messi, il biografo rivela: “Non tornerà sui suoi passi. E nel 2016…” (Di venerdì 28 agosto 2020) "Spero che la gente non sia ingenua. Prima o poi, Messi darà la sua versione dei fatti. Il burofax era il primo passo che doveva compiere per far capire che questa volta fa sul serio". Parla così Guillem Balagué, biografo di Lionel Messi ai microfoni di Repubblica.Il futuro dell'argentino tiene col fiato sospeso il mondo del calcio e quale sarà la sua prossima squadra è senza dubbio un quesito che si fanno in tanti.Il futuro di Messi secondo Balaguécaption id="attachment 1012219" align="alignnone" width="663" Messi, Getty Images/caption"Messi ha deciso: andrà via, non tornerà sui suoi passi", ha detto Balagué. "L’unica circostanza che potrebbe impedire a Leo di andare via è se ... Leggi su itasportpress

“Spero che la gente non sia ingenua. Prima o poi, Messi darà la sua versione dei fatti. Il burofax era il primo passo che doveva compiere per far capire che questa volta fa sul serio”. Parla così Guil ...

Messi lascia il Barcellona: gli aggiornamenti in tempo reale

Il fuoriclasse argentino ha comunicato alla società la sua decisione di abbandonare i colori blaugrana che ha indossato per tutta la carriera come una seconda pelle BARCELLONA – Svolta epocale nel mon ...

