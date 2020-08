Liberiamo la memoria occupata da Chrome grazie al Task Manager interno (Di venerdì 28 agosto 2020) La memoria occupata da Chrome può diventare rapidamente un problema per il nostro computer. Ecco come tenerla sotto controllo con il Task Manager. Google Chrome è un browser famoso per fare ampio uso delle risorse del nostro computer, soprattutto per quanto riguarda la RAM del nostro computer. Per liberare la memoria occupata da Chrome si possono tentare diverse strade, come la chiusura delle schede inutilizzate, le ottimizzazioni hardware o la selezione delle estensioni che funzionano in background. Durante il corso di questo articolo andremo a scoprire come capire quali estensioni usano più risorse e come disattivarle per velocizzare la navigazione. Dove trovare le estensioni di Google ... Leggi su newsmondo

SalvoTiconosco : DI MAIO?! AHIMÈ, HA POCA MEMORIA!! C'È UN VECCHIO DETTO: PER SAPERE COSA DICONO DI TE, DEVI SENTIRE COSA DICONO DEG… - attaver2 : @P_M_1960 E di tutti i pastori e il tenores di Bitti che gli hanno leccato il culo e accolto come se fosse un messi… -

Ultime Notizie dalla rete : Liberiamo memoria Liberiamo la memoria occupata da Chrome grazie al Task Manager interno News Mondo Ecomostri abbandonati sulla Marmolada, raccolta firme per rimuoverli e liberare la Regina delle Dolomiti

CANAZEI. Liberiamo la Marmolada dagli ecomostri in cemento armato. Questa la petizione lanciata da Guido Trevisan, da vent’anni titolare del Rifugio Pian dei Fiacconi, su Change.org. Una raccolta firm ...

CANAZEI. Liberiamo la Marmolada dagli ecomostri in cemento armato. Questa la petizione lanciata da Guido Trevisan, da vent’anni titolare del Rifugio Pian dei Fiacconi, su Change.org. Una raccolta firm ...