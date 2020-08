Enel, Goldman Sachs alza target price e conferma giudizio (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – Gli analisti di Goldman Sachs confermano il giudizio “buy” sul titolo Enel e rivedono al rialzo il target price. Il prezzo obiettivo è stato portato a 10,20 euro per azione dai 9,69 euro indicati in precedenza. In sostanza gli esperti americani confermano il valore della multinazionale italiana considerata “altamente qualificata e diversificata a livello globale”. Per Goldman Sachs il gruppo guidato da Francesco Starace è ben posizionato per approfittare della crescita delle energie rinnovabili, eolico e solare in testa, che dovrebbe proseguire almeno nei prossimi dieci anni. Leggi su quifinanza

