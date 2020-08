Ballando con le stelle, Isoardi e Todaro complici: amore in vista (Di giovedì 27 agosto 2020) Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi saranno una delle coppie di Ballando con le stelle: tra i due però sembrerebbe esserci del tenero anche fuori dal programma Il talent di Rai 1 che avvicina i personaggi famosi al mondo del ballo, Ballando con le stelle, è pronto a riaprire i battenti. Infatti il programma condotto come sempre da Milly Carlucci, tornerà in onda il prossimo 12 settembre. Tra le varie coppie in gara, ci saranno anche Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Da subito i due sono sembrati molto affiatati, come testimoniano le varie foto sui social in cui entrambi accolgono con entusiasmo l’accoppiamento del talent. Tra i due però oltre all’affiatamento sulla pista da ballo, potrebbe esserci anche del tenero ... Leggi su bloglive

