Rientro a scuola, caos sulle mascherine. Scontro Speranza-De Micheli sui bus: arriva l’ipotesi dei «separatori morbidi» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Le Regioni e la ministra dei Trasporti chiedono deroghe al distanziamento sui bus. Il documento delle regioni. L’infettivologo Galli e il viceministro della Salute Sileri (M5S): no alle mascherine per cinque ore, sono insopportabili Leggi su corriere

elenabonetti : La priorità è il rientro a scuola in sicurezza e serenità. Alle famiglie e ai docenti servono indicazioni chiare: c… - bendellavedova : Come milioni di genitori italiani sono molto preoccupato per il rientro a #scuola: nonostante il lavoro straordinar… - Corriere : Vertice sulla scuola, è ancora scontro sui bus. Caos sulle mascherine in classe - progettisti_ : *NOTIZIE RIENTRO A SCUOLA* È caos riguardo il tema trasporti: Il punto principale sollevato dalle regioni è che se… - laura_carlino : RT @PossibileIt: Dopo mesi di silenzio e di rassicurazioni della Ministra #Azzolina sul rientro a #scuola, i nodi stanno venendo al pettine… -