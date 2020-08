Migranti, Viminale impugna l'ordinanza di Musumeci (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Ministero dell'Interno ha deciso di impugnare l'ordinanza del governatore della Sicilia Nello Musumeci con la quale era stato disposto lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza per Migranti. È in corso di deposito l'impugnativa al Tar della Sicilia.Nel ricorso si legge che l'ordinanza del Governatore della Sicilia "interferisce direttamente e gravemente con la gestione del fenomeno migratorio che è materia di stretta ed esclusiva competenza dello Stato" e anche se è stata motivata come misura anti Covid, "interferisce sul fenomeno migratorio e produce effetti diretti a carico di altre regioni". Da Musumeci è già arrivata la replica:"Il governo centrale vuole riaffermare la sua competenza sui Migranti. Mi ... Leggi su blogo

Viminale : Il ministro #Lamorgese al Tg1 su immigrazione ed emergenza #Covid_19: la priorità è la tutela della sicurezza dei c… - Fontana3Lorenzo : Il fallimento della politica di ricollocamento dei migranti, dall'Italia verso altri stati l'Europei, è una farsa c… - Agenzia_Ansa : Migranti, il Viminale contro Musumeci: 'Decide lo Stato, la sua ordinanza per il trasferimento fuori dalla Sicilila… - AnnibaleSolo : Nello Musumeci, il Viminale fa ricorso al Tar per l'ordinanza sui migranti. Il giurista: 'Corretta ed esecutiva' - beppebalestro : RT @Fontana3Lorenzo: Il fallimento della politica di ricollocamento dei migranti, dall'Italia verso altri stati l'Europei, è una farsa che… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Viminale Migranti: Viminale, da inizio anno sbarcate 17.604 persone sulle nostre coste. 100 quelle arrivate tra ieri e oggi, 3.587 in tutto agosto Servizio Informazione Religiosa Migranti, il Governo impugna l’ordinanza di Musumeci

Impugnata dal Governo l’ordinanza di Musumeci sui migranti. Il governatore: “Non ci fermiamo”. ROMA – E’ stata impugnata dal Governo l’ordinanza di Musumeci sui migranti. La ministra Lamorgese ha deci ...

Il Governo ha impugnato l'ordinanza di Musumeci presentando ricorso al Tar della Sicilia

Come era prevedebile che fosse in base a quanto già era stato anticipato dalla ministra dell'Interno Lamorgese, il Governo ha impugnato l'ordinanza con il quale il presidente della Sicilia, Nello Musu ...

Impugnata dal Governo l’ordinanza di Musumeci sui migranti. Il governatore: “Non ci fermiamo”. ROMA – E’ stata impugnata dal Governo l’ordinanza di Musumeci sui migranti. La ministra Lamorgese ha deci ...Come era prevedebile che fosse in base a quanto già era stato anticipato dalla ministra dell'Interno Lamorgese, il Governo ha impugnato l'ordinanza con il quale il presidente della Sicilia, Nello Musu ...