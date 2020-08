Kim Jong-un riappare in pubblico smentendo le (ennesime) voci sulla sua salute | VIDEO (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ancora una volta, come già accaduto in passato – in almeno altre quattro occasioni – Kim Jong-un smentisce le voci sulle sue gravi condizioni di salute e riappare al pubblico partecipando a una riunione del Politburo del Partito dei lavoratori in cui si è discusso dei temi relativi all’emergenza Covid (sia a livello sanitario che economico) e alla situazione del tifone Bavi che dovrebbe abbattersi sulla Corea del Nord nelle prossime ore. Il leader nordcoreano è apparso in buone condizioni e, sicuramente, non è in coma come invece trapelato nei giorni scorsi. LEGGI ANCHE > Corea del Nord: Kim Jong-un ha ceduto parte dei suoi poteri alla sorella Le immagini della riunione a cui ha partecipato Kim ... Leggi su giornalettismo

