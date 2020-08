Parma, il ds Carli conferma: “Liverani nostro prossimo tecnico. Sul mercato…” (Di martedì 25 agosto 2020) Giornata di presentazione per il neo direttore sportivo del Parma Marcello Carli. Il suo arrivo in casa ducale era già stato reso ufficiale nei giorni scorsi. Oggi la conferenza di presentazione con tanto di progetti per il futuro.Carli: "Liverani nostro futuro tecnico"caption id="attachment 844187" align="alignnone" width="382" Liverani (getty images)/caption"Avevamo intravisto in D’Aversa il profilo giusto per andare avanti. Ci siamo incontrati ed è stato chiarissimo, ho fatto di tutto per mantenerlo perché è un bravo allenatore, ma non c’erano le condizioni per proseguire", ha affermato Carli sull'ex allenatore. "La scelta è ricaduta su Liverani, che è un ragazzo giovane, con tanta voglia ed entusiasmo. Era il meglio che ... Leggi su itasportpress

