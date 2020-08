Ora è ufficiale: Conte resta all’Inter (Di martedì 25 agosto 2020) Con un comunicato ufficiale, l’Inter ha ufficializzato la permanenza di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Questo la nota del club nerazzurro: “L’incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto”. Foto: sito Uefa L'articolo Ora è ufficiale: Conte resta all’Inter proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ULTIM'ORA: Antonio Conte resta sulla panchina dell'Inter! #Inter | #Conte - GoalItalia : ??? UFFICIALE ??? #Tudor lascia l'Hadjuk, andrà alla Juventus - Aspetto con ansia il tuo tweet Ora è anche ufficiale: Tonali nuovo centrocampista dell'Inter ?? ??? - Media argentini e spagnoli all'unisono: #Messi ha comunicato al #Barcelona di voler lasciare il club.

