Focolaio Covid al Billionaire Trovati altri 52 casi positivi (Di martedì 25 agosto 2020) Ci sono altri 52 casi di positività al Covid-19 tra il personale del Billionaire, il locale di Porto Cervo di proprietà di Flavio Briatore. L'esito dei tamponi effettuati nei giorni scorsi dall'Ats, riferisce il quotidiano 'L'Unione Sarda', e' arrivato nella tarda sera di ieri, e ha confermato la presenza di un Focolaio nel locale, chiuso dal 17 agosto. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

È allarme in un resort naturista sulla costa mediterranea della Francia, dove circa 100 ospiti sono risultati positivi al Covid-19. Secondo il Guardian, che ha riportato la notizia, le autorità sanita ...

Coronavirus: emergenza Striscia di Gaza, lockdown di 48 ore

(ANSAmed) - GAZA, 25 AGO - Le autorità palestinesi di Gaza hanno proclamato lo stato di emergenza in tutta la Striscia e un lockdown di almeno 48 ore dopo aver scoperto un focolaio di coronavirus in u ...

