Tagliaferri, Fdi,: 'La Regione risolva il pluridecennale problema della E45' (Di lunedì 24 agosto 2020) 'La Regione risolva il pluridecennale problema della strada statale E45, i cui continui disservizi arrecano danni ai cittadini e alle imprese'. A chiederlo, in un'interrogazione, è il consigliere ... Leggi su cesenatoday

AssembleaER : Trasporti Cesena. Tagliaferri (Fdi): risolvere i problemi della statale E45 - Ludax55 : Coronavirus. Tagliaferri (Fdi): Visite ai parenti anziani in strutture, occorrono regole più chiare - PiacenzaPress : Tagliaferri (Fdi): “La Regione superi gli impacci burocratici per l’apertura della tangenziale di San Giorgio” - news_forlicesen : Aeroporto Forlì, Tagliaferri (FdI): 'Va attivato il finanziamento di 12 milioni per i servizi' - AssembleaER : Trasporti Forlì. Tagliaferri (Fdi): Attivare, come annunciato, finanziamento 12 milioni per... -

Ultime Notizie dalla rete : Tagliaferri Fdi Tagliaferri (FdI) "La ripresa dell'anno scolastico è a rischio: basta giocare coi banchi a rotelle, serve chiarezza" piacenzasera.it Tagliaferri (Fdi) “La Regione sblocchi la tangenziale di San Giorgio”

“La Regione superi gli impacci burocratici per l’apertura della tangenziale di San Giorgio in provincia di Piacenza”. A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo ...

"Si ritorni in classe dopo il voto del 20 e 21"

Rimandare la riapertura delle scuole dopo il voto del 20 e 21 settembre. È Fratelli d’Italia, con il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri (foto), a chiedere alla Regione di prendere in consider ...

“La Regione superi gli impacci burocratici per l’apertura della tangenziale di San Giorgio in provincia di Piacenza”. A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo ...Rimandare la riapertura delle scuole dopo il voto del 20 e 21 settembre. È Fratelli d’Italia, con il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri (foto), a chiedere alla Regione di prendere in consider ...