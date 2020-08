Psg, Marquinhos a testa alta: “Fieri del nostro percorso. Peccato per le occasioni non sfruttate” (Di lunedì 24 agosto 2020) Tanta amarezza e delusione, ma anche la consapevolezza di essere riusciti finalmente ad arrivare fino alla fine. Il Psg ha lottato in finale di Champions League ma si è arreso al Bayern Monaco. Una sconfitta che brucia ma che non fa abbassare la testa a Marquinhos. Il difensore dei parigini ha commentato a RMC Sport la finalissima ma ha già in mente il futuro con la prossima stagione alle porte.Marquinhos: "Fieri del nostro percorso. Ma quelle occasioni sprecate..."caption id="attachment 1011441" align="alignnone" width="667" Psg Marquinhos Verratti (getty images)/caption"La vittoria non è arrivata, ma siamo comunque orgogliosi della nostra squadra, visto che nessuno credeva in noi quest'anno", ha detto Marquinhos. "Abbiamo fatto ... Leggi su itasportpress

