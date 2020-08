Paolo Bonolis dopo la partita con Mihajlovic rassicura: “Io e Davide stiamo bene” (Di lunedì 24 agosto 2020) Già questa mattina Sonia Bruganelli aveva voluto rassicurare tutti sulle condizioni di salute dei suoi familiari. Ma lo ha fatto anche Paolo Bonolis che in una intervista al Messaggero sceglie di parlare di quanto sta accadendo in queste ore. C’è infatti particolare apprensione dopo la notizia della positività di Sinisa Mihajlovic al covid 19. Bonolis e suo figlio infatti, insieme ad altri vip, hanno giocato a calcio con il mister bolognese. Nella foto che circola in rete da ore, si vedono anche Flavio Briatore, che però al momento non ha ancora commentato i fatti, e altri imprenditori. Nello scatto anche il giornalista Gabriele Parpiglia che invece ha commentato la vicenda sui social, anche lui ha fatto il tampone risultando negativo. ... Leggi su ultimenotizieflash

ljamsyndrome : RT @latiziabionda_: CASA VI SIETE PERSI NON FACENDO INTERPRETARE RON WENSLEY A PAOLO BONOLIS. - Giusy_Ultimo : RT @latiziabionda_: CASA VI SIETE PERSI NON FACENDO INTERPRETARE RON WENSLEY A PAOLO BONOLIS. - latiziabionda_ : CASA VI SIETE PERSI NON FACENDO INTERPRETARE RON WENSLEY A PAOLO BONOLIS. - Nutizieri : Partita di calcio con Sinisa, Paolo Bonolis sottoposto a tampone - deaconzello : @pandragcn @AVRILand1D Paolo Bonolis sarà sempre un mood -