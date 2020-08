Marchio, eventi e città smart: le proposte sul turismo di “Tutti Telese” (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiUn turismo slow per una città smart, un Marchio identitario, eventi tutto l’anno, coinvolgimento di tutti gli operatori: sono queste alcune delle proposte di “Tutti Telese”, lista in campo alle amministrative di Telese con Caporaso candidato sindaco. Di seguito, la nota integrale: “Ribadiamo che la nostra campagna elettorale è basata sui progetti e sul confronto. Ai cittadini di Telese desideriamo sottoporre il programma, redatto per essere concreto, realmente fattibile. La nostra comunità è curiosa di conoscere quali sono le nostre idee per risollevare l’economia locale, per migliorare la vivibilità cittadina, per creare opportunità lavorative. Non ci sottrarremo in questi giorni allo scambio di ... Leggi su anteprima24

