Le Superchicche diventano una serie live-action per The CW (Di lunedì 24 agosto 2020) La serie animata dedicata alle avventure delle Superchicche ha ispirato un nuovo show live-action prodotto per The CW. Le Superchicche diventeranno una serie live-action prodotta per The CW e sviluppata da un team guidato da Diablo Cody. Il progetto riporterà sugli schermi televisivi i personaggi ideati per lo show animato di Cartoon Network creato da Craig McCracken. Il nuovo approccio al racconto mostrerà le versioni adulte delle tre ragazzine - Blossom, Bubbles e Buttercup - dotate di superpoteri che vivono a Townsville con il loro padre e creatore, uno scienziato chiamato Professor Utonium. Le tre giovani eroine dovevano intervenire per salvare la città dai criminali e dai nemici usando i loro poteri. Le ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Le Superchicche diventano una serie live-action per The CW -

Ultime Notizie dalla rete : Superchicche diventano Back to '90s: i cartoni animati che hanno segnato l'infanzia Periodico Daily - Notizie Le Superchicche diventano una serie live-action per The CW

Le Superchicche diventeranno una serie live-action prodotta per The CW e sviluppata da un team guidato da Diablo Cody. Il progetto riporterà sugli schermi televisivi i personaggi ideati per lo show an ...

Le Superchicche diventeranno una serie live-action prodotta per The CW e sviluppata da un team guidato da Diablo Cody. Il progetto riporterà sugli schermi televisivi i personaggi ideati per lo show an ...