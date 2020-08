La festa in villa, ma c’è un cadavere in fondo alla piscina: è di Stefano Pirocchi (Di lunedì 24 agosto 2020) Tragedia a Sant’Elpidio a Mare. Un giovane di 33 anni è stato ritrovato senza vita sul fondo della piscina. Non sapeva nuotare. A detta degli amici, non sapeva nuotare Stefano Pirocchi. Ma è stato trovato, per ora inspiegabilmente, sul fondo della piscina, senza vita. Potrebbe essere caduto dal bordo e poi annegato, il problema è che nessuno l’ha visto. E’ finita così con una tragedia una festa organizzata tra amici in una villa di Sant’Elpidio a Mare, nel Fermano. Stefano Pirocchi, 33 anni il prossimo ottobre, è morto dopo essersi allontanato dalla tavola bandita. Tutto intorno musica e cocktail. Poi il gelo più ... Leggi su chenews

TERAMO - Un party a Sant'Elpidio a Mare è finito in tragedia per una comitiva di teramani, tutti tra i 30 e i 40 anni: Stefano Pirocchi, 32 anni, è annegato nella piscina di un'abitazione privata. Il ...

