Gamescom 2020: l’evento avrà una durata di 2 ore (Di lunedì 24 agosto 2020) Geoff Keighley, presentatore della Gamescom 2020, ha parlato della durata dell’evento e dei giochi di cui si parlerà. Ecco cosa ci aspetta Questa è stata l’estate della grande assenza dell’E3. Tanti gli eventi che hanno sostituito, in forma digitale, l’annuale fiera losangelina. La prossima kermesse, che andrà a chiudere questo lungo periodo fitto di annunci videoludici, è la Gamescom 2020 Opening Night Live, che darà il via all’evento digitale di tre giorni e avrà una durata di 2 ore. Quest’ultimo dato è stato confermato dal presentatore in persona, Geoff Keighley. Ecco le dichiarazioni di Geoff Keighley sulla durata della Gamescom 2020 Il noto ... Leggi su tuttotek

Agenparl : Comunicato: Il Team Fordzilla protagonista dell’edizione 2020 di Gamescom - - Agenparl : Comunicato: Il Team Fordzilla protagonista dell’edizione 2020 di Gamescom - - tuttoteKit : Gamescom 2020: l'evento avrà una durata di 2 ore #Gamescom2020 #PC #PS4 #PS5 #XboxOne #XboxSeriesX #tuttotek - SkyTG24 : Gamescom 2020, tutto pronto per la Opening Night Live del 27 agosto - Eurogamer_it : La #GamescomOpeningNightLive durerà 2 ore e verranno presentati 38 giochi. -