È morto a 94 anni il giornalista Arrigo Levi (Di lunedì 24 agosto 2020) È morto a 94 anni il giornalista e scrittore Arrigo Levi. A dare la notizia è stata La Stampa, giornale che Levi diresse dal 1973 al 1978. Arrigo Levi era nato a Modena nel 1926, ma a causa delle leggi Leggi su ilpost

Grande lutto nel mondo del #giornalismo è morto a 94 anni #ArrigoLevi. È stato inviato e poi direttore de @LaStampa… - infoitinterno : È morto Arrigo Levi, il giornalista aveva 94 anni - Libreriamo : È morto Arrigo Levi, il giornalista aveva 94 anni

Il mondo del giornalismo e della politica dice addio ad Arrigo Levi, che si è spento all'età di 94 anni. È stato un giornalista e consigliere per le relazioni esterne del Quirinale per Carlo Azelio ...