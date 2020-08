Trovata morta la maestra di Forcoli: finita in un burrone con la sua auto (Di domenica 23 agosto 2020) Simona Bimbi, scomparsa da casa da martedì scorso, è stata riTrovata morta nella sua auto, finita in fondo a un burrone. Gli inquirenti stanno indagando sulla vicenda: non è ancora chiaro se si sia trattato di incidente o suicidio. Ritrovato il corpo senza vita di Simona Bimbi, l’educatrice di 46 anni originaria di Forcoli (Pisa) … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

