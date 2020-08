«Guardiola non è entrato nello spogliatoio dopo la sconfitta col Lione, non ha parlato con i giocatori» (Di domenica 23 agosto 2020) Uno dei calciatori del City, Zinchenko, ha rivelato che dopo la sconfitta subita in Champions dal Lione Pep Guardiola non è entrato nello spogliatoio, non ha tenuto alcun discorso ai suoi giocatori. La delusione è stata talmente cocente che dopo il tecnico catalano non ha voluto parlare nemmeno con i suoi. Lo ha rivelato al suo compagno Vlada Seden sul suo canale YouTube: Guardiola non è nemmeno entrato nello spogliatoio, e non ha detto una parola dopo la partita. È stato un peccato per David Silva e Claudio Bravo, volevamo vincere prima di tutto per loro. Zinchenko ha spiegato così la ... Leggi su ilnapolista

dorn328 : @JosseM85 Il Bayern di Heynckes è la squadra più forte del decennio dopo il Barcellona di Guardiola, non scherziamo dai. Erano devastanti. - InterCrisi : @pisto_gol ma il barcellona di guardiola non giocava a 3? - MoneyDp7 : @pisto_gol Però Maurizio posso farti una considerazione? Non credo sia una questione di modulo, ma più di interpret… - anti_calcio : @EmmeEmm_ Ci stanno accostando chiunque, addirittura De Zerbi, ma non Pioli. Il Guardiola del Post Lockdown, ricordiamolo ahah - Claudio_direnzo : @cesare_cec @JulianRoss79 Ma assolutamente non è quello che ho detto. Guardiola e Klopp hanno plasmato una grande s… -

