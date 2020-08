Bielorussia, continuano le proteste: opposizioni in piazza (Di domenica 23 agosto 2020) Il presidente Lukashenko ieri è apparso in video affermando che il blocco Nato sta cercando di dividere la Bielorussia e ha dato istruzioni di chiudere le fabbriche che continueranno a scioperare Leggi su tg.la7

Il presidente Lukashenko ieri è apparso in video affermando che il blocco Nato sta cercando di dividere la Bielorussia e ha dato istruzioni di chiudere le fabbriche che continueranno a scioperare ...

Bielorussia, Nato nega presenza di truppe al confine. Lukashenko: "Vogliono rovesciare autorità"

MINSK - Sono prive di fondamento, dichiara la Nato, le affermazioni del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko secondo il quale "potenze straniere" starebbero accumulando truppe al confine del Pae ...

