"Zitti, non dite nulla a nessuno": Le Iene denunciano il focolaio "nascosto" (Di sabato 22 agosto 2020) Valentina Dardari La struttura alberghiera avrebbe chiesto ai ragazzi positivi al coronavirus di tacere. E per giorni non avrebbe avvertito la Asl La Costa Smeralda nell’estate 2020 verrà ricordata non solo per le sue spiagge e l’acqua cristallina, ma anche per il coronavirus. Fino a poco fa non era chiaro infatti come quel luogo paradisiaco, esente da casi di Covid, in pochi giorni fosse diventato uno dei maggiori luoghi di contagio. A dare una risposta ci hanno provato gli inviati de Le Iene. È bastato parlare con qualche ragazzo per svelare il mistero di tanti giovani contagiati in tutta Italia di ritorno proprio dalla Costa Smeralda. La regione che fino a questo momento ne ha pagato le spese più di tutte le altre è stata il Lazio. Tanto da portare Alessio D’Amato, l’assessore alla sanità della ... Leggi su ilgiornale

