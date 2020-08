Stati Uniti, raduno di motociclisti fa scoppiare un focolaio di Covid nel MidWest (Di sabato 22 agosto 2020) Si allarga sempre di più il focolaio di Covid 19 scoppiato dopo il raduno motociclistico della scorsa settimana a Sturgis, in Sud Dakota. A scatenare il tutto la presenza di un tatuatore che è poi risultato positivo al virus e potrebbe aver contagiato un numero imprecisato di persone. Le autorità sanitarie dello Stato hanno subito lanciato l’allarme ma resta difficile quantificare il numero di persone coinvolte dal contagio. LEGGI ANCHE > Impennata di contagi in Francia: 4.700 casi di Covid in un giorno focolaio di Covid a Sturgis, i casi negli Stati vicini A preoccupare le autorità sul focolaio di Covid di Sturgis è il fatto che sembra molto difficile ... Leggi su giornalettismo

