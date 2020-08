REFERENDUM, PERCHÉ NO/-29. Riforma su taglio parlamentari basata su due fake news (Di sabato 22 agosto 2020) Già definirla “Riforma” è una forzatura. Da che mondo è mondo, le riforme costituzionali vengono giustificate con una maggiore efficienza ed efficacia del sistema e/o delle Istituzioni. Non è questo il caso. Nel dibattito che alla Camera precedette l’approvazione in quarta lettura del taglio della rappresentanza parlamentare, né i grillini, che per interesse di parte l’avevano voluta, né i deputati degli altri partiti, che per timore dell’impopolarità l’avevano avallata, hanno osato difendere nel merito questa masochistica amputazione democratica. Nessuno si è spinto fino a sostenere che il Parlamento avrebbe funzionato meglio e sarebbe stato meglio rappresentato, anche perché tutti sapevano e sanno che è vero il contrario.La maggior parte degli ... Leggi su huffingtonpost

