Paredes: “Ci aspetta una grandissima finale” (Di sabato 22 agosto 2020) In vista del match di domani sera, tra Bayern e PSG, ai microfoni di Sky Sport le parole di Leandro Paredes: “Ci aspetta una partita complicata, storica. Non ci importa chi segna. È vero che il PSG è pieno di stelle ma l’importante è segnare e non chi segna. Arriviamo bene a questo appuntamento, sappiamo che il Bayern è una squadra forte, ma siamo fiduciosi. Ci aspetta una grandissima finale”. Foto: Twitter PSG L'articolo Paredes: “Ci aspetta una grandissima finale” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

